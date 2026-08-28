19 сентября на Tokyo Game Show 2026 будет анонсирован новый проект по Lollipop Chainsaw

Организаторы выставки Tokyo Game Show и компания JP Univers подтвердили, что в рамках предстоящего мероприятия состоится громкая презентация, посвященная франшизе Lollipop Chainsaw. Согласно официальному расписанию, событие запланировано на 19 сентября 2026 года.

Как стало известно из программы TGS, в ходе сессии будет анонсирован новый проект по Lollipop Chainsaw. Ожидается, что мероприятие откроется промо-роликом, демонстрирующим мир и уникальную эстетику вселенной. Также на сцене появится косплеер в образе главной героини с реалистичной копией ее знаменитой бензопилы.

Ключевыми спикерами выступят продюсер франшизы, гейм-директор господин Насу и генеральный директор JP Univers господин Табата. Разработчики намерены рассказать о новых игровых механиках и концепциях, которые ждут поклонников, а также сделать "громкое заявление", касающееся будущего серии.

На данный момент детали проекта держатся в секрете, однако инсайдеры предполагают, что речь может идти о полноценном перезапуске или сиквеле, который переосмыслит оригинальную историю. Полная информация появится сразу после завершения презентации 19 сентября.