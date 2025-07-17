Авторы Lollipop Chainsaw RePOP подписали соглашение, которое поможет развивать серию и выпускать новые части

Японская студия Dragami Games объявила о стратегическом партнёрстве с тайваньской компанией Nada Holdings для запуска сразу нескольких новых проектов по вселенной Lollipop Chainsaw. Стороны уже подписали соответствующее соглашение, в рамках которого займутся совместной разработкой и продвижением бренда, включая кросс-медийные инициативы и сотрудничество с другими индустриями.

Согласно официальному релизу, решение расширять франшизу было принято на фоне продолжительной поддержки фанатов, насчитывающей более 13 лет, а также после успеха ремастера Lollipop Chainsaw RePOP, вышедшего в 2024 году. Общий тираж серии уже превысил 1,5 миллиона копий, и Dragami Games намерена использовать этот импульс для нового витка развития IP.

Компания Nada Holdings, со своей стороны, обладает большим опытом в инвестировании и продюсировании проектов в сфере аниме и видеоигр, а также активно занимается мультимедийной экспансией популярных брендов. По словам главы Dragami Games Сёхэя Сато, партнёры уже приступили к формированию команды и концептуальной проработке будущих проектов, сохраняя верность духу оригинальной игры, в которой сочетаются черный юмор, стильная жестокость и нарочито китчевый визуал.

Напомним, что всего пару месяцев назад студию Dragami Games неожиданно покинул её генеральный директор Ёсими Ясуда — бывший продюсер оригинальной Lollipop Chainsaw и инициатор ремастера. Несмотря на это, студия продолжила активную работу над развитием IP.

Судя по новому соглашению, у Lollipop Chainsaw сейчас есть все шансы превратиться в полноценную и долгоживущую серию.