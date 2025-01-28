Авторы слэшера Lollipop Chainsaw RePOP похвастались победой в номинации Xbox Excellence Awards

Разработчики ремастера Lollipop Chainsaw RePOP из Dragami Games поделились радостной новостью — игра получила награду Xbox Excellence Awards и вошла в топ-20 игр по рейтингу в мировом магазине Xbox. Об этом сообщил продюсер проекта Ёсими Ясуда (Yoshimi Yasuda) в социальных сетях, выразив благодарность всему сообществу игроков за теплый прием обновленной версии культового слэшера.

Мы, команда разработчиков, гордимся тем, что Lollipop Chainsaw RePOP получила Xbox Excellence Awards. Попасть в топ-20 по всему миру — это действительно невероятно! Спасибо всем игрокам RePOP!

— написал Ясуда.

На волне успеха Dragami Games подтвердила, что уже в начале февраля выйдет бесплатное обновление. Оно добавит в игру долгожданный фоторежим, а также новый образ для главной героини — Готический костюм.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер культового экшен-слэшера 2012 года, в котором очаровательная охотница на зомби Джульетта Старлинг сражается с ордами нежити при поддержке головы своего парня. Обновленная версия игры вышла 25 января 2025 года и сохранила оригинальный стиль, но с улучшенной графикой и техническими доработками.