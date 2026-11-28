Студия Dragami Games выпустила патч версии 1.22 для зомби-экшена Lollipop Chainsaw RePOP на всех актуальных платформах. Обновление направлено на устранение ряда технических ошибок в геймплее, озвучке и поведении противников.

В частности, разработчики устранили баг, из-за которого главная героиня Джульет надолго зависала при активации Sparkle Hunting во время приема Maelstrom Spin. Кроме того, авторы исправили отображение эффектов и воспроизведение реплик в сцене появления Зеда, починили звук в ряде эпизодов с Мариской, а также скорректировали поведение и характеристики нескольких видов зомби — включая их параметры в режиме сложности Nightmare Mode.

Ремастер Lollipop Chainsaw RePOP, тираж которого уже превысил 400 тысяч копий, доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напомним, что параллельно с поддержкой переиздания в производстве находятся полноценный сиквел Lollipop Chainsaw 2: Back2Back и полнометражный фильм-приквел.