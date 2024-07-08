Dragami Games подтвердила, что Джульетта в Lollipop Chainsaw RePOP заговорит четырьмя голосами

Дорога современного зомби-экшена Lollipop Chainsaw до прилавков магазинов прошла в несколько "хаотичной" обстановке: анонс состоялся еще два года назад, но не в виде ремастера, а в виде ремейка. Затем проект был изменен в сторону ремастера, а президент Dragami Games Йосими Ясуда объяснил, что этим они хотели передать атмосферу оригинальной игры Grasshopper Manufacture.

Когда двенадцать лет назад на Западе вышла Lollipop Chainsaw, в игре Джульетта говорила только по-английски, но в ремастере это изменится. Благодаря чему Джульет Старлинг заговорит не одним, а сразу несколькими голосами. Естественно, оригинальный голос Тары Стронг останется, но к нему также добавятся три японских голоса. Для озвучки героини, помимо Ери Китамура и Йоко Хикаса, также была приглашена актриса Тамура Юкари. Среди других ее ролей - Тенто в "Наруто" и Ци Ци в Genshin Impact. Но зачем нужны сразу две старые японские озвучки? Здесь можно найти одно объяснение: В азиатском регионе Китамура озвучивал Джульетту в версии для Xbox 360, а Хикаса - для PlayStation 3. Пока неизвестно, были ли перезаписаны голоса Китамуры и Хикасу, но скорее всего, их голоса были взяты из архивного дубляжа.

По сравнению с оригиналом, в ремастере будет уменьшено время загрузки, а также доработана боевая механика и даже появится вариант смены оригинальной жестокости на насилие в стиле комиксов с "цензурой" (поп-арт). Также в игре будет доступно 30 костюмов, так что на этот раз Джульетта сможет надеть больше костюмов, чем в оригинале. А еще будет добавлено четыре новых бензопилы и цвета волос.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP запланирован на 25 сентября 2024 года в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch... если только ее снова не перенесут на более поздний срок.