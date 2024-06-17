Dragami Games показала все доступные костюмы Джульетты в Lollipop Chainsaw RePOP

Йошими Ясуда из Dragami Games продемонстрировал внешний вид 30 костюмов, которые появятся в Lollipop Chainsaw RePOP.. Грядущий ремастер популярной игры в жанре hack 'n' slash получит все оригинальные скины, а также ряд обновленных нарядов.

Как утверждает директор игры, количество вариантов внешнего вида Джульетты "значительно увеличилось". Благодаря различным прическам и цветам бензопилы игроки смогут подобрать более 400 уникальных комбинаций нарядов.

Ниже представлены изображения нарядов в Lollipop Chainsaw RePOP, а также их названия с указанием соответствующих цветов и других элементов кастомизации:

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Игру можно будет купить как в цифровом, так и в физическом формате.