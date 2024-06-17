Dragami Games показала все доступные костюмы Джульетты в Lollipop Chainsaw RePOP

Йошими Ясуда из Dragami Games продемонстрировал внешний вид 30 костюмов, которые появятся в Lollipop Chainsaw RePOP.. Грядущий ремастер популярной игры в жанре hack 'n' slash получит все оригинальные скины, а также ряд обновленных нарядов.
Как утверждает директор игры, количество вариантов внешнего вида Джульетты "значительно увеличилось". Благодаря различным прическам и цветам бензопилы игроки смогут подобрать более 400 уникальных комбинаций нарядов.
Ниже представлены изображения нарядов в Lollipop Chainsaw RePOP, а также их названия с указанием соответствующих цветов и других элементов кастомизации:
Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Игру можно будет купить как в цифровом, так и в физическом формате.
Эх,костюм Эша из зловещих нету.
Костюмы - это теперь главная часть геймплея. Игра без костюмов обречена на провал!
Ну так в данной игре, как и в не давней Stellar Blade это часть геймплея. В таких играх это норма, так как люди хотят помимо основного геймплея и так сказать ещё и "визуальный". Ну к слову о геймплее, он уже существует уже как 12 лет так то))
Милота.
hehe
noice
26 костюм будет самым популярным походу
Там в 21,она почти голая ,вроде) Или мне кажется с телефона
Это отсылка к модам?)
Гг сделают черной и понерфят сиськи и жопу в угоду обиженным 😂 // Илья Афанасьев
Есть интересные, но жаль, что комбинезон только розовым оставили.