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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 305 оценок

Dragami Games показала все доступные костюмы Джульетты в Lollipop Chainsaw RePOP

Gruz_
Новости

Йошими Ясуда из Dragami Games продемонстрировал внешний вид 30 костюмов, которые появятся в Lollipop Chainsaw RePOP.. Грядущий ремастер популярной игры в жанре hack 'n' slash получит все оригинальные скины, а также ряд обновленных нарядов.

Как утверждает директор игры, количество вариантов внешнего вида Джульетты "значительно увеличилось". Благодаря различным прическам и цветам бензопилы игроки смогут подобрать более 400 уникальных комбинаций нарядов.

Ниже представлены изображения нарядов в Lollipop Chainsaw RePOP, а также их названия с указанием соответствующих цветов и других элементов кастомизации:

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Игру можно будет купить как в цифровом, так и в физическом формате.

28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Путешествиник Сквось-Миры

Эх,костюм Эша из зловещих нету.

4
Rаyden

Костюмы - это теперь главная часть геймплея. Игра без костюмов обречена на провал!

3
Gelyr

Ну так в данной игре, как и в не давней Stellar Blade это часть геймплея. В таких играх это норма, так как люди хотят помимо основного геймплея и так сказать ещё и "визуальный". Ну к слову о геймплее, он уже существует уже как 12 лет так то))

5
Спектр Зис

Милота.

1
Kamishini1993

hehe

0
MadPyramus

noice

0
XlI-3rroЯ-IlX

26 костюм будет самым популярным походу

0
ClammyAbsinthe

Там в 21,она почти голая ,вроде) Или мне кажется с телефона

0
MadPyramus

Это отсылка к модам?)

0
Пользователь ВКонтакте

Гг сделают черной и понерфят сиськи и жопу в угоду обиженным 😂 // Илья Афанасьев

0
Kenn1y

Есть интересные, но жаль, что комбинезон только розовым оставили.

-1