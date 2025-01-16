Dragami подтвердили, что фоторежим и готический наряд появятся в Lollipop Chainsaw RePOP в начале февраля

Dragami Games подтвердила, что выпустит бесплатное обновление для Lollipop Chainsaw RePOP в начале февраля, которое добавит «Фоторежим» и «Готический наряд».

«Фоторежим» позволит игрокам в любой момент приостанавливать игру и делать внутриигровые фотографии. После активации игроки могут настраивать угол наклона камеры, глубину резкости, позы Джульетты и выражения лица, чтобы создавать собственные оригинальные снимки. Кроме того, игроки могут улучшать свои фотографии с помощью фильтров и рамок.

«Готический наряд» изначально распространялся как эксклюзивный бонус для предыдущей игры Lollipop Chainsaw, отличающийся своими отличительными черными румянами. Этот наряд источает темную атмосферу, позволяя вам насладиться другой стороной очарования Джульетты.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.