Джульет Старлинг идет в кино: зомби-слэшер Lollipop Chainsaw получит киноадаптацию с рейтингом R

Японская студия Dragami Games официально объявила о запуске в разработку полнометражного художественного фильма по мотивам популярного экшен-слэшера Lollipop Chainsaw. Будущая картина позиционируется как масштабная экшен-комедия с жестким «взрослым» рейтингом R, а её сюжет расскажет предысторию событий оригинальной игры.

Сюжет сфокусируется на Джульет Старлинг — чирлидерше из школы Сан-Ромеро и по совместительству потомственной охотнице на зомби. Когда её школу захватывает вспышка вируса, Джульет приходится прорубать путь сквозь орды нежити, чтобы спасти друзей и защитить семью. В фильме также появится её парень Ник — авторы обещают раскрыть предысторию их отношений, ставшую визитной карточкой франшизы.

Права на экранизацию переданы международной команде продюсеров, куда вошли Джо Тенг (Nada Holdings), Роберт Франке (Orange Chariot), Такафуми Юки (Throne Inc), Кирк Шоу (Ambitious Entertainment) и Патрисио Рабуфетти (Non Stop TV).

«Мы рады, что франшиза получит первый фильм с живыми актерами. Мы работаем с опытной международной командой, которая понимает, что делает Lollipop Chainsaw специальной», — отметил президент Dragami Games Сёхэй Сато.

Продюсер Роберт Франке добавил, что лента сохранит фирменный черный юмор и безумие оригинала, но останется самостоятельным произведением, которое увлечет как фанатов игры, так и новых зрителей.

«Давние поклонники увидят тот самый дерзкий характер, фирменную дерзость и великолепное безумие, которое они так любят. Ну а новички смогут просто насладиться незабываемой комедией в жанре экшен-хоррор. Наша амбиция — снять фильм, который развлечет зрителей по всему миру, независимо от того, играли они в оригинал или нет».

Сроки релиза и актерский состав будут объявлены позже.