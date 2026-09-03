Джульетта возвращается: появилось первое промо-изображение новой части Lollipop Chainsaw

Dragami Games официально объявила, что всемирный анонс полностью новой игры серии Lollipop Chainsaw состоится на Tokyo Game Show 2026. Мероприятие пройдет с 17 по 21 сентября в Makuhari Messe (Чиба, Япония). Вместе с анонсом было опубликовано первое изображение с надписью "Джульетта возвращается". Название новой игры пока неизвестно, в официальном аккаунте ее называют Lollipop Chainsaw New Project.

На стенде SEGA/ATLUS все желающие смогут одними из первых поиграть в демо новой игры. Посетителям, которые опробуют демо, обещают оригинальный брелок, а всем гостям стенда - стикер с логотипом (пока есть запасы). На сцене покажут промо-видео, выступит девушка-косплеер в роли Джульетты с полноразмерной репликой бензопилы, а также появятся представители команды разработчиков.