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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, От третьего лица, Зомби, Юмор
7.7 556 оценок

Джульетта возвращается: появилось первое промо-изображение новой части Lollipop Chainsaw

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Dragami Games официально объявила, что всемирный анонс полностью новой игры серии Lollipop Chainsaw состоится на Tokyo Game Show 2026. Мероприятие пройдет с 17 по 21 сентября в Makuhari Messe (Чиба, Япония). Вместе с анонсом было опубликовано первое изображение с надписью "Джульетта возвращается". Название новой игры пока неизвестно, в официальном аккаунте ее называют Lollipop Chainsaw New Project.

На стенде SEGA/ATLUS все желающие смогут одними из первых поиграть в демо новой игры. Посетителям, которые опробуют демо, обещают оригинальный брелок, а всем гостям стенда - стикер с логотипом (пока есть запасы). На сцене покажут промо-видео, выступит девушка-косплеер в роли Джульетты с полноразмерной репликой бензопилы, а также появятся представители команды разработчиков.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Kenn1y

Нужно ли этой игре прохождения, сама игра еще тот трешак. Из такого плана игр лучше бы сделали продолжение WET.

2
Артем Lion

будет зомбарям давать?

2
Taicho

Джессика Нигри тряхнет стариной и скосплеит Джульетту.

1
ZNGRU

Продолжение через 14 лет после 1 игры?
В дальнем углу нервно курит Дюк Нюкем.