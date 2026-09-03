Джульетта возвращается: появилось первое промо-изображение новой части Lollipop Chainsaw

Dragami Games официально объявила, что всемирный анонс полностью новой игры серии Lollipop Chainsaw состоится на Tokyo Game Show 2026. Мероприятие пройдет с 17 по 21 сентября в Makuhari Messe (Чиба, Япония). Вместе с анонсом было опубликовано первое изображение с надписью "Джульетта возвращается". Название новой игры пока неизвестно, в официальном аккаунте ее называют Lollipop Chainsaw New Project.
На стенде SEGA/ATLUS все желающие смогут одними из первых поиграть в демо новой игры. Посетителям, которые опробуют демо, обещают оригинальный брелок, а всем гостям стенда - стикер с логотипом (пока есть запасы). На сцене покажут промо-видео, выступит девушка-косплеер в роли Джульетты с полноразмерной репликой бензопилы, а также появятся представители команды разработчиков.
Нужно ли этой игре прохождения, сама игра еще тот трешак. Из такого плана игр лучше бы сделали продолжение WET.
будет зомбарям давать?
Джессика Нигри тряхнет стариной и скосплеит Джульетту.
Продолжение через 14 лет после 1 игры?
В дальнем углу нервно курит Дюк Нюкем.