Lollipop Chainsaw RePOP готовится к релизу на физических носителях в Европе

Президент студии Dragami Games Йошими Ясуда сообщил, что его команда сотрудничает с неназванным европейским издателем игр, чтобы выпустить Lollipop Chainsaw RePOP на физических носителях в Европе.

Никаких подробностей о том, кто именно является издателем и когда именно состоится релиз игры на физических носителях на европейском рынке, пока не сообщается.

История Lollipop Chainsaw RePOP повествует о Джульет Старлинг, школьной чирлидерше, которая по совместительству является и охотником на зомби. Когда Джульетте исполняется 18 лет, на ее школу внезапно обрушивается нашествие зомби, вызванное неким ритуалом. Вооружившись бензопилой и смекалкой, Джульетта вступает в битву с полчищами зомби, чтобы спасти своих одноклассников и весь мир.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam).