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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 319 оценок

Lollipop Chainsaw RePOP не будет подвергнута цензуре - студия практически получила одобрение от всех платформ

AceTheKing
Новости

Студия Dragami Games, которая занимается разработкой Lollipop Chainsaw RePOP, ремастера оригинальной игры 2012-го года, поделилась подробностями касательно цензуры - то, что волнует многих фанатов игры.

По словам разработчиков, студия практически получила одобрение от всех платформ, на которых запланирован выпуск игры. Разработчиков удивило то, что от платформодержателей не поступало каких-то запросов об изменении игрового контента. Таким образом, игра не будет подвергнута цензуре. В студии говорят, что для них это очень важный момент - выпустить игру в оригинальном исполнении.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В будущем игра так же посетит PS4.

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