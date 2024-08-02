Lollipop Chainsaw RePOP не будет подвергнута цензуре - студия практически получила одобрение от всех платформ

Студия Dragami Games, которая занимается разработкой Lollipop Chainsaw RePOP, ремастера оригинальной игры 2012-го года, поделилась подробностями касательно цензуры - то, что волнует многих фанатов игры.

По словам разработчиков, студия практически получила одобрение от всех платформ, на которых запланирован выпуск игры. Разработчиков удивило то, что от платформодержателей не поступало каких-то запросов об изменении игрового контента. Таким образом, игра не будет подвергнута цензуре. В студии говорят, что для них это очень важный момент - выпустить игру в оригинальном исполнении.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В будущем игра так же посетит PS4.