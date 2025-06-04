Lollipop Chainsaw RePOP получила новый бесплатный костюм и 40% скидку в честь юбилея франшизы

Прошло 13 лет с тех пор, как Джульет Старлинг спасла мир от надвигающегося нашествия зомби в игре Lollipop Chainsaw. В честь этого события Dragami Games добавила специальное бесплатное обновление для Lollipop Chainsaw RePOP (ремастер оригинальной игры), а также сделала распродажу на всех цифровых платформах со скидкой 40%.

Изюминкой последнего обновления Lollipop Chainsaw RePOP стал костюм Funky Outfit, который заменяет культовые косички и форму чирлидерши Джульетты на золотое афро и соответствующий костюм для дискотеки. Дополняет образ Джульетты в стиле 70-х годов золотая бензопила, которой она будет кромсать толпы зомби..

Костюм Funky Outfit, напоминающий наряд Foxy Funk DLC из оригинальной Lollipop Chainsaw, будет доступен всем, кто обновит игру. Кроме того, в обновлении появилась специальная рамка, приуроченная к 13-й годовщине, для использования в фоторежиме, с новым логотипом в нижней левой части.

Распродажа со скидкой 40% на Lollipop Chainsaw RePop уже началась и продлится до конца 18 июня в PlayStation Store и Steam, 24 июня на Nintendo Switch и 30 июня на Xbox One и Xbox Series X|S.