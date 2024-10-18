Lollipop Chainsaw RePOP получила обновление 1.05: исправлено множество багов, на PS5 появились режимы настройки графики

Студия Dragami Games сообщила о выходе обновления 1.05 для недавнего ремастера Lollipop Chainsaw RePOP, в котором разработчики исправили ряд неприятных багов в игре.
Основной список изменений:
- Исправлена ошибка, из-за которой голоса накладывались друг на друга при спасении некоторых выживших;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые выжившие повторяли одни и те же реплики;
- Исправлена ошибка, из-за которой субтитры не переводились для некоторых событий;
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых сценах иногда было недостаточное количество KillZombie;
- Исправлена ошибка, из-за которой не появлялись некоторые зомби;
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых сценах был некорректный хронометраж субтитров;
- Исправлена ошибка, из-за которой количество полученных медалей зомби отображалось некорректно при определенных условиях;
- Исправлены дефекты отображения эффектов в некоторых событиях;
- Корректировка оценки столкновений на некоторых этапах;
- Исправлена ошибка, из-за которой было сложно прыгнуть с помощью бензопилы в некоторых сценах;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые зомби прекращали действовать при определенных условиях;
- Оптимизирована обработка некоторых зомби;
- Исправлена ошибка, из-за которой все зомби одновременно отслеживали игрока;
- Исправлена проблема с наложением голоса Ника во время смены костюма;
- Исправлена ошибка, из-за которой новые значки в магазине не исчезали;
- Исправлена ошибка, из-за которой значки предметов уменьшались в размере при определенных условиях в магазине;
- Исправлена ошибка, из-за которой список предметов магазина не отображался при определенных условиях в магазине;
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда возникало повреждение отображения при изменении настроек графики во время игры;
- Исправлена ошибка на этапе 1, из-за которой не воспроизводились голоса при убийстве некоторых зомби;
- Исправлена ошибка на этапе 2, из-за которой босс постоянно вздрагивал;
- Исправлена ошибка на этапе 2, из-за которой босс иногда выпрыгивал из корабля;
- Исправлена ошибка на этапе 2, из-за которой скорость передвижения босса была выше, чем должна была быть во время его атаки с отскоком;
- Исправлена ошибка, из-за которой отключался прогресс при использовании определенных приемов ника на этапе 2 и в битвах с боссами;
- Исправлена ошибка, из-за которой во время мини-игры с лифтом на этапе 4 было неверное направление движения;
- Исправлена ошибка на этапе 5, из-за которой не прекращался звук крана;
- Исправлена ошибка на этапе 5, когда значок не отображался до того, как вертолет был сбит;
- Исправлена проблема с бензопилой-бластером, которая не попадала во время битв с боссами на этапе 5;
- Исправлена ошибка, из-за которой экран оставался белым при некоторых условиях во время битв с боссами на этапе 5;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые анимации останавливались при использовании определенных приемов в битвах с боссами на этапе 5.
На PS5 была добавлена возможность выбора режима настройки графики:
- Режим качества: этот режим позволяет играть с красивой графикой. Это настройка была по умолчанию до версии 1.04;
- Режим производительности: этот режим позволяет играть с более стабильной частотой кадров. Версия для PlayStation 5 может работать со стабильной частотой 60 кадров в секунду или выше при разрешении 2560×1440.
Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
А в остальных странах региональные цены сделать не хотят? В пару странах сделали и всё...
Не знаю ни одной игры, где японцы делали бы региональные цены
Теперь знаю, спасибо)
Производительность и качество ? 😝
Как думаете, на ПК уже можно скачивать?
(1050ти)