Lollipop Chainsaw RePOP получит бесплатное обновление с костюмом Burlesque Bunny на всех платформах

Студия Dragami Games анонсировала бесплатное обновление для всех версий Lollipop Chainsaw RePOP, которое добавит в игру костюм «Бурлеск-кролик» (Burlesque Bunny). Выход контента приурочен к релизу игры на Switch 2.

Версия для Switch 2 получит эксклюзивный режим стрельбы (Gun Shooting Mode) с видом из-за плеча. В нем Джульетта использует только бластер-бензопилу (Chainsaw Blaster), отражая волны зомби. Игровой процесс будет включать элементы рельсового шутера с движением по заданному пути .Кроме того, заявлена поддержка управления Joy-Con 2 в режиме мыши для более точного прицеливания.

Точная дата выхода патча пока не сообщается, но взглянуть на новый облик Джульетты можно ниже.

На данный момент Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и PC (Steam). Версия для Switch 2 выйдет в Японии 26 марта 2026 года.