Lollipop Chainsaw RePOP получит новые обновления, костюмы и большой дополнительный контент

Студия Dragami Games сообщила о том, что Lollipop Chainsaw RePOP в будущем получит большой дополнительный контент и новые обновления, в которых в том числе добавят новые костюмы для персонажа.

По словам геймдизайнера студии Ёсими Ясуды, разработчики уже работают над новыми обновлениями для ремастера. Кроме того, студия занимается созданием большого дополнительного контента для игры - на данный момент разработчики обсуждают идеи для возможного дополнения и хотят убедиться, что оно будет интересно аудитории. Разработчики сообщат игрокам, когда создание дополнения перейдет в стадию полноценного производства.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.