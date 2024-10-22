В своем официальном X-профиле японский разработчик Йошими Ясуда сообщил, что Lollipop Chainsaw RePOP получит режим производительности на Xbox Series X|S.

По словам генерального директора Dragami Games, благодаря новому режиму производительности игра будет работать в режиме 1440p / 60FPS на Xbox Series X|S, а его цель - обеспечить режим, который "позволит играть с более стабильным FPS", а вот насколько эффективно этот режим будет работать на Series S, пока неизвестно, так как «железо» данной консоли существенно отличается от Series X.

Мы почти завершили работу над исправлением ошибок в версии Lollipop Chainsaw RePOP для Xbox Series X/S. Мы также добавили режим производительности графики, в котором вы сможете играть в разрешении 2560 x 1440 со стабильными 60 fps или выше.

Как бы там ни было, но ситуация с Lollipop Chainsaw RePOP постепенно улучшается, а сам Ясуда в последнее время активно общается с фанатами в соцсетях и просит их сообщать об ошибках, утверждая, что если их удастся воспроизвести, то разработчики «точно смогут их исправить».