Lollipop Chainsaw RePOP разошлась тиражом свыше 300 000 копий - Dragami Games готовит сюрприз

Зомби-экшен Lollipop Chainsaw RePOP преодолел отметку в 300 000 проданных копий, сообщила студия Dragami Games. Ремастер культового слэшера вышел 12 сентября 2024 года на PS5, Xbox Series, Switch и PC, а позже, 2 декабря, добрался до PS4 и Xbox One. Уже к январю 2025-го продажи перевалили за 200 000, а за последние месяцы к ним прибавилось ещё 100 000.

Разработчики также анонсировали «специальный проект» к первой годовщине релиза, который состоится в следующем месяце.

В RePOP вернулась легендарная охотница на зомби — чирлидерша Джульетта Старлинг, вооружённая верной бензопилой. В обновлённой версии игра получила улучшенную графику, переработанную боёвку с ускоренной бензопилой, автоматическим огнём бензопильного бластера и обновлённым саундтреком.

Сюжет разворачивается в городе Сан-Ромеро, где в день рождения Джульетта направляется в школу к своему парню, но находит бывших одноклассников превращёнными в зомби. Как и её предки-охотники, она берётся очистить школу и спасти мир от нежити, разрезая врагов с фирменным азартом.

Оригинальная Lollipop Chainsaw продалась тиражом более 1,24 млн копий, и судя по успеху RePOP, культ чирлидерши-зомби-убийцы только крепнет.