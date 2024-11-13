Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 2 декабря на PS4/Xbox One вместе с бесплатным обновлением и новым нарядом

2 декабря на PlayStation 4 и Xbox One выйдет обновленная версия зомби-экшена Lollipop Chainsaw RePOP от студии Dragami Games, стоимостью $44,99. Релиз дополнен бесплатным обновлением, включающим новый наряд — «Pin-Up Outfit», ранее доступный лишь в зарубежных изданиях оригинальной игры.

Версии для PS4 и Xbox One поддерживают разрешение 1080p и частоту от 30 кадров в секунду. Интересно, что на PS4 и PS5 версии не являются кросс-покупкой, а для Xbox One и Xbox Series предусмотрена функция Smart Delivery, которая автоматически предоставляет лучшую версию для выбранной консоли.

Хотя периода предзаказа не будет, Dragami Games планирует ввести бонус за раннюю покупку, подробности которого станут известны позже. Напомним, что Lollipop Chainsaw RePOP уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC с 12 сентября.