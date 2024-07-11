Модель Эшли Грэм из RE4 стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOP

Японская модель Peach Milky, подарившая тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, сообщила в своих социальных сетях, что стала официальным косплеером и амбассадором Lollipop Chainsaw RePOP. Позже эту информацию подтвердил президент компании Dragami Games и создатель оригинальной игры Йошими Ясуда.

Помимо Peach Milky, игру также будет продвигать модель Marty Cipher. Ясуда написал, что обе девушки будут способствовать продвижению Lollipop Chainsaw RePOP на различных мероприятиях, косплея Джульетту Старлинг, а также играть в игру на стримах.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится 25 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.