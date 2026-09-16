Модель Peach Milky вновь станет официальным косплеером Джульетты и амбассадором следующей части Lollipop Chainsaw

Популярная косплеерша, модель и стримерша Peach Milky (настоящее имя Софи) снова займет пост официального амбассадора и косплеера серии Lollipop Chainsaw. На этот раз - для полностью новой игры, которая впервые будет представлена публике на Tokyo Game Show 2026.

Ранее Peach Milky уже выступала официальным лицом и амбассадором ремастера Lollipop Chainsaw RePOP. Теперь она возвращается в роли Джульетты Старлинг уже в новом проекте. На TGS 2026 она появится на стенде SEGA/ATLUS в обновленном костюме героини, где фанаты смогут с ней сфотографироваться. Кроме того, косплеерша примет участие в специальных сценических мероприятиях 18 и 19 сентября вместе с продюсером и командой разработчиков.

Официальный аккаунт нового проекта дополнительно подтвердил, что Peach Milky вместе с командой будет выбирать трех лучших косплееров на специальном мероприятии у сцены TGS. Участники, пришедшие в образе Джульетты или зомби, получат эксклюзивные подарки, а победители - особые призы.

Новая Lollipop Chainsaw (пока без официального названия) - это полностью оригинальный проект с темным юмором, зомби-экшеном и возвращением культовой Джульетты. Мировая премьера демо пройдет именно на TGS 2026.