На загрузочных экранах Lollipop Chainsaw RePOP появится новое оформление от художницы оригинала

Dragami Games объявила в X (Twitter), что на загрузочных экранах Lollipop Chainsaw RePOP появится новое оформление от дизайнера Nekoshowgun. В сообщении президент компании Ёсими Ясуда сообщил, что Nekoshowgun работала над дизайном оригинальной игры, включая персонажа Джульетту.

Дизайн персонажей для RePOP по-прежнему разрабатывается дизайнером персонажей оригинальной версии Nekoshowgun. Она работала с нами над созданием оригинального дизайна персонажа Джульетты. Экран загрузки RePOP был переработан с новыми визуальными эффектами, нарисованными Nekoshowgun.

Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 года как ремейк экшн-игры, выпущенной в 2012 году. Хотя изначально выпуск планировался в прошлом году, Dragami Games объявила о переносе релиза на 2024 год в августе. Более того, проект от ремейка перешёл к ремастеру.