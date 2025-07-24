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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 507 оценок

Официально анонсированы новая игра и аниме по Lollipop Chainsaw - разработчики обещают отсутствие повестки

2BLaraSex 2BLaraSex

Неделю назад Dragami Games объявила о партнёрстве с тайваньской студией Nada Holdings, а сегодня компании официально анонсировали запуск двух крупных проектов во вселенной Lollipop Chainsaw — новой игры и аниме-адаптации. "Милая и яркая Джульетта возвращается!" - гласит официальный анонс.

Авторы Lollipop Chainsaw RePOP подписали соглашение, которое поможет развивать серию и выпускать новые части.

Оригинальная Lollipop Chainsaw, выпущенная в 2012 году, запомнилась своим чёрным юмором, кровавым экшеном и безумным стилем. В 2024 году вышла ремастер-версия RePOP, которая получила положительные отзывы и разошлась тиражом более 200 тысяч копий. Общие продажи серии превысили 1,5 миллиона копий, подтверждая её культовый статус.

Разработка новой части уже началась: студия обещает сохранить дух оригинала, привлечь ключевых создателей первой игры и учесть все пожелания фанатов. По словам разработчиков, проект будет лишён навязчивой повестки DEI и сделает ставку на фирменный провокационный стиль.

С сегодняшнего дня запущен новый официальный аккаунт в социальных сетях (X). В дальнейшем там будут публиковаться новости о ходе производства и последние новости, связанные с проектом.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
iNosferatu

13 лет ждём уже...(

2
Pixel_Angel

УРА! Ждём! А вот интересно будет ли Multiplayer хотя бы против игроков? Или ну кооператив?:-)

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yariko ookami
По словам разработчиков, проект будет лишён навязчивой повестки DEI

Ключевое слово здесь навязчивой. И как интересно они представляют степень этой навязчивости по пятибалльной шкале?

Я знаю игры, где мальчик преображается в девочку и наоборот и там это действительно ненавязчиво и сюжетно обосновано, например в той же Remember11 age of infinity.

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