Официально анонсированы новая игра и аниме по Lollipop Chainsaw - разработчики обещают отсутствие повестки

Неделю назад Dragami Games объявила о партнёрстве с тайваньской студией Nada Holdings, а сегодня компании официально анонсировали запуск двух крупных проектов во вселенной Lollipop Chainsaw — новой игры и аниме-адаптации. "Милая и яркая Джульетта возвращается!" - гласит официальный анонс.

Оригинальная Lollipop Chainsaw, выпущенная в 2012 году, запомнилась своим чёрным юмором, кровавым экшеном и безумным стилем. В 2024 году вышла ремастер-версия RePOP, которая получила положительные отзывы и разошлась тиражом более 200 тысяч копий. Общие продажи серии превысили 1,5 миллиона копий, подтверждая её культовый статус.

Разработка новой части уже началась: студия обещает сохранить дух оригинала, привлечь ключевых создателей первой игры и учесть все пожелания фанатов. По словам разработчиков, проект будет лишён навязчивой повестки DEI и сделает ставку на фирменный провокационный стиль.

С сегодняшнего дня запущен новый официальный аккаунт в социальных сетях (X). В дальнейшем там будут публиковаться новости о ходе производства и последние новости, связанные с проектом.