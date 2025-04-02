После "успешного" релиза Lollipop Chainsaw RePOP студию разработчиков неожиданно покидает генеральный директор

Генеральный директор Dragami Games Ёсими Ясуда объявил о своем уходе с поста главы студии, несмотря на успешный релиз Lollipop Chainsaw RePOP. Официально он объяснил свое решение тем, что компания вышла на стабильный курс, и теперь для него наступил «идеальный момент» уйти в отставку. Однако столь неожиданный уход после крупного релиза вызывает много вопросов.

Ясуда, который ранее руководил Tecmo, Kadokawa Games и From Software, отметил, что планирует окончательно покинуть компанию после собрания акционеров в июне 2025 года. Он также сообщил, что сначала завершит текущие проекты, включая добавление режима "кошмар" и выпуск физической версии Lollipop Chainsaw RePOP в Европе.

Однако такое заявление вызывает сомнения. Обычно руководители не покидают студию сразу после успешного релиза, особенно если компания действительно вышла на «стабильный курс». Возможно, истинные причины связаны с внутренними разногласиями, сменой приоритетов или давлением со стороны материнской компании Extreme, которая теперь полностью возьмет контроль над Dragami Games.

После ухода Ясуды студией будет руководить президент Extreme Сато, совмещая этот пост с управлением своей основной компанией. Означает ли это, что Dragami Games потеряет самостоятельность и полностью вольется в Extreme? Пока ответа на этот вопрос нет, но перемены в руководстве могут повлиять на дальнейшее развитие студии.

Сам Ясуда, судя по всему, не собирается полностью уходить из игровой индустрии и намекнул, что в будущем может вернуться с новым проектом. Однако чем именно он займется после отдыха, пока остается загадкой.