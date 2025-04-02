После "успешного" релиза Lollipop Chainsaw RePOP студию разработчиков неожиданно покидает генеральный директор

Генеральный директор Dragami Games Ёсими Ясуда объявил о своем уходе с поста главы студии, несмотря на успешный релиз Lollipop Chainsaw RePOP. Официально он объяснил свое решение тем, что компания вышла на стабильный курс, и теперь для него наступил «идеальный момент» уйти в отставку. Однако столь неожиданный уход после крупного релиза вызывает много вопросов.
Ясуда, который ранее руководил Tecmo, Kadokawa Games и From Software, отметил, что планирует окончательно покинуть компанию после собрания акционеров в июне 2025 года. Он также сообщил, что сначала завершит текущие проекты, включая добавление режима "кошмар" и выпуск физической версии Lollipop Chainsaw RePOP в Европе.
Однако такое заявление вызывает сомнения. Обычно руководители не покидают студию сразу после успешного релиза, особенно если компания действительно вышла на «стабильный курс». Возможно, истинные причины связаны с внутренними разногласиями, сменой приоритетов или давлением со стороны материнской компании Extreme, которая теперь полностью возьмет контроль над Dragami Games.
После ухода Ясуды студией будет руководить президент Extreme Сато, совмещая этот пост с управлением своей основной компанией. Означает ли это, что Dragami Games потеряет самостоятельность и полностью вольется в Extreme? Пока ответа на этот вопрос нет, но перемены в руководстве могут повлиять на дальнейшее развитие студии.
Сам Ясуда, судя по всему, не собирается полностью уходить из игровой индустрии и намекнул, что в будущем может вернуться с новым проектом. Однако чем именно он займется после отдыха, пока остается загадкой.
Stihl офигенная пила. 5 лет там отработал)
У меня у самого есть 180-я )
Самая ходовая. Продали ее наверно сотни тысяч. У меня MSE 141 C электрическая. В саду просто одно удовольствие что нибудь ей делать.
стремная!🤢
Она у меня на эмуляторе идёт лучше, чем на пк. // Олег Малышев
Возможно, истинные причины связаны с внутренними разногласиями, сменой приоритетов или давлением со стороны материнской компании Extreme, которая теперь полностью возьмет контроль над Dragami Games.
Гадание на кофейной гуще — вид тассеографии (гадания), состоящий в изучении формы кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит. В русском языке выражение «гадание на кофейной гуще» часто употребляется для обозначения ни на чём не основанных прогнозов.
Гадание на кофейной гуще — одно из самых распространённых проявлений бытового оккультизма. Появилось при дворах турецких султанов и русских царей, позднее распространилось по всей Восточной Европе. На русском языке выпущено немало пособий (в том числе и «Энциклопедия гадания на кофейной гуще») и справочников для интерпретации кофейных узоров.
Для гадания кофе готовят так, чтобы гуща попала в чашку — по-восточному или просто заливают водой.
Процедура гадания на кофейной гуще, как правило, состоит в опрокидывании накрытой блюдцем чашки с кофейной гущей. При этом гуща растекается по стенкам чашки. Изучая кофейные следы, оставленные на чашке, делают предсказания. Многие пособия советуют сопровождать этот ритуал заклинаниями.
Среди кофейных узоров выделяют линии, кружки, короны, ромбики, кресты, квадраты, углы, треугольники, овалы, дома, животных, мебель, окна, человеческие фигуры, цветы, деревья, цифры, буквы. Каждому из них приписывается собственное значение.
пришлось форточку открывать
Цену бы ещё адекватную сделали. 3200 за ремастер, красная цена которому 1500 это смешно
А если б игра была про здоровенного веселого негра, то в игру бы сыграло 4 миллиона игроков.
Я что симулятор яСука собрал стока?))
6 лямов, 6. Прикинь? И это только по заявлению юбисофт.
Заявлениями Юби можно подтереться. Те еще звездоболы. 6лямов поиграло, а купило то сколько?)))
он ушел... но обещал вернуться...
Будущее компании остаётся под вопросом среди сотрудников.
Пошёл за новым кормом.
Вообще игра не понравилась, слишком много цветного мусора, прям рай для эпилептика // Илья Афанасьев