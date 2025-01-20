Предстоящее обновление для RePOP сделает игру на японском языке намного проще

Президент Dragami Games Ёсими Ясуда на днях сообщил, что в предстоящем крупном обновлении Lollipop Chainsaw RePOP в качестве новой опции будет реализована японская озвучка с английскими субтитрами.

Напомним, что Lollipop Chainsaw RePOP предлагает игрокам выбрать один из четырех вариантов голоса для зомби-охотницы Джульет Старлинг. На выбор предлагаются английская озвучка Тары Стронг из оригинальной игры, японские озвучки Эри Китамуры и Йоко Хикасы, а также совершенно новый голос Юкари Тамуры.

И уже в феврале этого года игрокам, не говорящим по-японски, удастся насладиться японской озвучкой персонажей Lollipop Chainsaw RePOP, так как в игре будет доступна опция использования японской озвучки в сочетании с английскими субтитрами.

Кроме того, февральское обновление добавит в игру фоторежим, который позволит вам сделать идеальный снимок Джульетты, и наряд Goth Girl, предлагавшийся в качестве бонуса за предварительный заказ оригинальной игры. Чуть позже появится и новый режим «Кошмар».