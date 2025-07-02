При разработке оригинальной Lollipop Chainsaw Warner Bros. потребовало изменить внешность Джульет - в лучшую сторону

Исполнительный продюсер Lollipop Chainsaw и Lollipop Chainsaw RePOP, Есими Ясуда, рассказал о сотрудничестве с Warner Bros. во время разработки оригинальной игры 2012 года. По его словам, американский издатель оказал значительное влияние на создание образа главной героини Джульет Старлинг.

Сейчас в это трудно поверить, но в своё время Warner Bros. посчитали первоначальный дизайн Джульет недостаточно привлекательным и настояли на его доработке. Команда Grasshopper Manufacture перерабатывала внешность героини несколько раз до финального варианта. Ясуда отметил, что японская сторона хотела показать Джульет как сильную, искреннюю и обаятельную героиню. По его мнению, именно благодаря поддержке Warner Bros. Джульет стала культовым персонажем.

Также издатель повлиял на другие элементы игры. Например, по совету Warner Bros. имя бойфренда Джульет было изменено с Ромео на более актуального на тот момент Ника. Кроме того, американский продюсер Скотт Уор сыграл важную роль в защите авторского видения геймдизайнера Suda51 от давления со стороны западных рыночных стандартов.