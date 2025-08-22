ЧАТ ИГРЫ
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 519 оценок

Продюсер Lollipop Chainsaw Ёсими Ясуда сообщил, что не работает над новой игрой, но продолжит выступать против цензуры

Ёсими Ясуда, бывший президент студии Dragami Games и ключевой продюсер ремейка культовой игры Lollipop Chainsaw RePOP, сделал неожиданное заявление о том, что не принимает участие в работе над недавно анонсированной новой игрой по франшизе. Причиной такого решения он назвал "личные обстоятельства".

Возможно, не все знают, но в настоящее время я не работаю над разработкой новой Lollipop Chainsaw по личным причинам. Тем не менее, меня беспокоит текущая обстановка в игровой индустрии, и когда-нибудь я определённо хочу вернуться к разработке игр. Пока я занимаюсь личными вопросами, но буду продолжать выступать против цензуры - это мой собственный осознанный выбор.

На данный момент студия Dragami Games не опубликовала официальных комментариев относительно сроков выхода игры и того, кто заменит Ясуду на посту продюсера. Фанатам остаётся лишь надеяться, что перерыв пойдёт ему на пользу и в итоге он вернётся в индустрию с новыми творческими силами, а не окончательно с ней попрощается.

