Продюсер Lollipop Chainsaw Ёсими Ясуда сообщил, что не работает над новой игрой, но продолжит выступать против цензуры

Ёсими Ясуда, бывший президент студии Dragami Games и ключевой продюсер ремейка культовой игры Lollipop Chainsaw RePOP, сделал неожиданное заявление о том, что не принимает участие в работе над недавно анонсированной новой игрой по франшизе. Причиной такого решения он назвал "личные обстоятельства".

Возможно, не все знают, но в настоящее время я не работаю над разработкой новой Lollipop Chainsaw по личным причинам. Тем не менее, меня беспокоит текущая обстановка в игровой индустрии, и когда-нибудь я определённо хочу вернуться к разработке игр. Пока я занимаюсь личными вопросами, но буду продолжать выступать против цензуры - это мой собственный осознанный выбор.

На данный момент студия Dragami Games не опубликовала официальных комментариев относительно сроков выхода игры и того, кто заменит Ясуду на посту продюсера. Фанатам остаётся лишь надеяться, что перерыв пойдёт ему на пользу и в итоге он вернётся в индустрию с новыми творческими силами, а не окончательно с ней попрощается.