Разработчики Lollipop Chainsaw RePOP выпустили новое бесплатное обновление в честь второй годовщины игры

Компания Dragami Games выпустила бесплатное обновление для экшена Lollipop Chainsaw RePOP, приуроченное ко второй годовщине со дня релиза. Патч включает новый костюм для главной героини, а также ряд корректировок и улучшений.

В честь двухлетия проекта в игре появился новый наряд для Джульетты - "Вечернее платье". В нем героиня предстает в элегантном образе, подобающем торжественному мероприятию, - при том, что за пределами мероприятия ее по-прежнему поджидают орды зомби. Таким образом, игрокам предлагается совместить праздничную атмосферу с привычным для серии экшеном. Помимо костюма, в игру добавлена тематическая фоторамка. Она позволит запечатлеть Джульетту в новом образе в фоторежиме и сохранить памятный снимок в честь годовщины.

Lollipop Chainsaw RePOP вышла 12 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch, а также на ПК через Steam.