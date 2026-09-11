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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, От третьего лица, Зомби, Юмор
7.7 557 оценок

Разработчики Lollipop Chainsaw RePOP выпустили новое бесплатное обновление в честь второй годовщины игры

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Компания Dragami Games выпустила бесплатное обновление для экшена Lollipop Chainsaw RePOP, приуроченное ко второй годовщине со дня релиза. Патч включает новый костюм для главной героини, а также ряд корректировок и улучшений.

В честь двухлетия проекта в игре появился новый наряд для Джульетты - "Вечернее платье". В нем героиня предстает в элегантном образе, подобающем торжественному мероприятию, - при том, что за пределами мероприятия ее по-прежнему поджидают орды зомби. Таким образом, игрокам предлагается совместить праздничную атмосферу с привычным для серии экшеном. Помимо костюма, в игру добавлена тематическая фоторамка. Она позволит запечатлеть Джульетту в новом образе в фоторежиме и сохранить памятный снимок в честь годовщины.

Lollipop Chainsaw RePOP вышла 12 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch, а также на ПК через Steam.

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