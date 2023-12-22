Разработчики ремастера Lollipop Chainsaw хотят выпустить фигурку главной героини

Руководитель компании Dragami Games, Ёсими Ясуда, поделился новостью о том, что авторы долгожданного ремастера Lollipop Chainsaw, названного Lollipop Chainsaw RePOP, вскоре анонсируют выпуск фигурки главной героини. Ожидается, что кампания по выпуску этих фигурок начнется 1 января.

В своем сообщении, Ясуда также напомнил о том, что игра Lollipop Chainsaw RePOP выйдет в следующем году, и прикрепил скриншот игры. Он не раскрыл никаких дополнительных подробностей о ремастере.

Напомним, что пока не было официально объявлено на каких платформах будет выпущена Lollipop Chainsaw RePOP. Тем не менее, разработчики пообещали улучшенные и более захватывающие сражения.