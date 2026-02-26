Релиз издания Lollipop Chainsaw RePOP для Nintendo Switch 2 состоится 28 мая

Выход Lollipop Chainsaw RePOP на Nintendo Switch 2 превратился в настоящую производственную драму — Джульетта Старлинг никак не может выбраться из бесконечного цикла переносов. Сначала релиз планировался в прошлом году, затем его сдвинули на начало текущего года, но и этот дедлайн был сорван. После недавнего заявления о переносе «на неопределенный срок» разработчики наконец внесли ясность, назвав новую дату — 28 мая 2026 года.

Студия Dragami Games признала, что проект столкнулся с трудностями: помимо адаптации под новую консоль, серьезной переделки потребовала и версия для текущей Switch. Вместе с игрой задержится и выход бесплатного набора костюмов «Burlesque Bunny» — его раздача синхронизирована с новой датой релиза.

Версия для Switch 2 получит ряд технических и геймплейных преимуществ:

Стабильные 60 FPS (как в стационарном, так и в портативном режиме).

Эксклюзивный контент: режим Gun Shooting Mode (открывается после финала).

Поддержка управления с помощью мыши

Проект оценен в $54.99, однако для обладателей оригинальной версии для Switch предусмотрена опция платного апгрейда за $9.99.