Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов

Поклонники экшена Lollipop Chainsaw могут праздновать победу. Их настойчивые просьбы не остались без внимания: студия Dragami Games объявила о планах выпустить ремастер игры не только на современных платформах, но и на PlayStation 4.

Изначально обновлённая версия Lollipop Chainsaw должна была появиться 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Однако после анонса даты релиза разработчики столкнулись с неожиданной реакцией — волной обращений от фанатов, жаждущих увидеть игру и на PS4.

Геймдизайнер Ёшими Ясуда отреагировал на многочисленные просьбы через социальную сеть X (бывший Twitter). Он не только подтвердил намерение студии удовлетворить желание игроков, но и пообещал, что команда работает над включением PS4-версии в график разработки. Вот только точные сроки выхода версии для PS4 пока остаются неизвестными.