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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 318 оценок

Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов

Lunersun
Новости

Поклонники экшена Lollipop Chainsaw могут праздновать победу. Их настойчивые просьбы не остались без внимания: студия Dragami Games объявила о планах выпустить ремастер игры не только на современных платформах, но и на PlayStation 4.

Изначально обновлённая версия Lollipop Chainsaw должна была появиться 25 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Однако после анонса даты релиза разработчики столкнулись с неожиданной реакцией — волной обращений от фанатов, жаждущих увидеть игру и на PS4.

Геймдизайнер Ёшими Ясуда отреагировал на многочисленные просьбы через социальную сеть X (бывший Twitter). Он не только подтвердил намерение студии удовлетворить желание игроков, но и пообещал, что команда работает над включением PS4-версии в график разработки. Вот только точные сроки выхода версии для PS4 пока остаются неизвестными.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Почувствовали запах денежной халтурки....

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kotasha

Какой халтуры ? Половина активной пользовательской базы PlayStation продолжает приходиться на PlayStation 4.

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