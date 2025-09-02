ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 518 оценок

Создатели Lollipop Chainsaw RePOP проведут конкурс на лучший дизайн костюма для Джульетты

Gruz_ Gruz_

Студия Dragami Games анонсировала проведение официального конкурса на дизайн костюмов для Lollipop Chainsaw RePOP. В честь первой годовщины игры фанатам предлагается представить эскизы для следующего игрового костюма Джульетты.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте кампании в текстовом или в виде иллюстрации. При наличии четкого описания первый способ приветствуется, но настоятельно рекомендуется присылать и изображения.

Для создания визуальных образов команда поделилась бесплатным шаблоном Джульетты, который можно использовать по желанию. Все присылаемые дизайны будут размещены на сайте кампании, где можно будет проголосовать за понравившийся. Дизайн, получивший наибольшее количество «лайков», будет затем добавлен в игру в качестве бесплатного обновления.

Срок подачи заявки - до 13 октября 2025 года включительно, а голосование продлится до 27 октября.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam).

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

лучший дизайн костюма - это без костюма

1
Alamut95

Частенько вижу на ПГ новости по этой игре. Она здесь вообще кому-то интересна? Неужели шедевр?

kedmaker

Ждем обзор конкурса на PG)