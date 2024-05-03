Создатели Lollipop Chainsaw RePOP работают над релизом игры в розничном формате

Президент компании Dragami Games Ёсими Ясуда объявил, что готовящаяся к выходу игра Lollipop Chainsaw RePOP готовится к физическому релизу по всему миру наряду с цифровым.

Никаких дополнительных подробностей не было предоставлено, но это благоприятный знак для вокальных фанатов, которые жаждали физического запуска, так как это, похоже, было рассмотрено из-за просьб фанатов.

Мы получили много просьб о выпуске физической версии RePOP, а также цифровой версии для скачивания, и мы работаем над тем, чтобы сделать ее доступной по всему миру.

Lollipop Chainsaw RePOP - это ремастер, который должен быть верен оригиналу, но с более реалистичной графикой благодаря аппаратному обеспечению нового поколения. Цель этой игры - сделать так, чтобы пользователи могли легко играть в нее. Кроме того, было подтверждено, что сюжет останется неизменным. Изначально этот проект был анонсирован как ремейк.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет в 2024 году. Платформы пока не уточняются.