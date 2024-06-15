Сравнение Lollipop Chainsaw RePOP показывает, что это достойный ремастер, а не полноценный ремейк

Сравнение Lollipop Chainsaw RePOP и оригинала 2012 года показывает, что новая версия является достойным ремастером, но не полноценным ремейком.
Для тех, кто задается вопросом, какие улучшения можно ожидать в Lollipop Chainsaw RePOP, сравнение ниже исследует графические улучшения, улучшения игрового процесса, обновления звука и общий опыт по сравнению с любимой классикой 2012 года.
Как видно, Lollipop Chainsaw RePOP отличается улучшенной работой с текстурами, улучшенными тенями, более детализированными моделями персонажей и окружением, глубиной резкости и другими эффектами постобработки. Очевидно, что это скорее доработка оригинальной игры, а не полная переработка. Таким образом, поклонники оригинала могут ожидать, что многое из оригинального опыта будет сохранено, хотя и с некоторыми полезными аудиовизуальными улучшениями и улучшениями игрового процесса.
Ранее Ёсими Ясуда, игровой дизайнер Dragami Games, упомянул, что боевая система будет улучшена, чтобы стать более приятной для поклонников современных экшен-игр. По его словам, в ремастере будут представлены корректировки скорости, чтобы устранить вялое ощущение битв с бензопилой, а также будут включены улучшения времени отклика ввода для черлидинга и комбо-атак с бензопилой, а также улучшения движения камеры.
Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и ПК. Оригинал был разработан Grasshopper Manufacture и выпущен более десяти лет назад, 12 июня 2012 года, для PlayStation 3 и Xbox 360.
Очень ленивый ремастер
За то на современных системах. А так да, весьма ленивый, но ремастеры редко бывают не такими
стоил бы ремастеред долларов 25 было бы еще ок, а так можно сэкономить 50 долларов и пройти оригинал на эмуляторе
Щас тебе понапишут, что эмулятор это только для ТОП машин))
Эмуляторы дно особенно rpcs3
Кто ж виноват, что твоя дерьмосборка не тянет RPCS3 или Xenia
В каком месте это достойный ремастер?
"достойный ремастер"
Не особо заметно
невижу отличия
Ну хоть не хуже стало
зато иди0Цкий D0F убрали это огромный ПЛЮС для того чтобы поиграть !
с дизайнерской точки зрения он нужен что бы скрыть пустоту задника ..
Очередной ленивый ремастер, ибо:
норм ремастер для ps2
На мой взгляд, вообще ничего не изменилось. Как будто что-то ENB-подобное прикрутили и всего то... Ленивая какая-то поделка
решейд, енб древний мусор
У пиксельных игр щас анимация лучше, чем у этого ремастера // Александр Ковалёв