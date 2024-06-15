Сравнение Lollipop Chainsaw RePOP показывает, что это достойный ремастер, а не полноценный ремейк

Сравнение Lollipop Chainsaw RePOP и оригинала 2012 года показывает, что новая версия является достойным ремастером, но не полноценным ремейком.

Для тех, кто задается вопросом, какие улучшения можно ожидать в Lollipop Chainsaw RePOP, сравнение ниже исследует графические улучшения, улучшения игрового процесса, обновления звука и общий опыт по сравнению с любимой классикой 2012 года.

Как видно, Lollipop Chainsaw RePOP отличается улучшенной работой с текстурами, улучшенными тенями, более детализированными моделями персонажей и окружением, глубиной резкости и другими эффектами постобработки. Очевидно, что это скорее доработка оригинальной игры, а не полная переработка. Таким образом, поклонники оригинала могут ожидать, что многое из оригинального опыта будет сохранено, хотя и с некоторыми полезными аудиовизуальными улучшениями и улучшениями игрового процесса.

Ранее Ёсими Ясуда, игровой дизайнер Dragami Games, упомянул, что боевая система будет улучшена, чтобы стать более приятной для поклонников современных экшен-игр. По его словам, в ремастере будут представлены корректировки скорости, чтобы устранить вялое ощущение битв с бензопилой, а также будут включены улучшения времени отклика ввода для черлидинга и комбо-атак с бензопилой, а также улучшения движения камеры.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет 25 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и ПК. Оригинал был разработан Grasshopper Manufacture и выпущен более десяти лет назад, 12 июня 2012 года, для PlayStation 3 и Xbox 360.