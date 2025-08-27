Suda51 о Lollipop Chainsaw: "Трудно спать, когда твои игры принадлежат другим"

Легендарный японский геймдизайнер Гоити Суда, известный как Suda51 и создатель No More Heroes и Killer7, поделился мыслями о потере прав на свои старые проекты. Поводом послужил недавний релиз ремастера Lollipop Chainsaw RePOP, разработанного студией Dragami Games, которой теперь принадлежат права на франшизу.

На выставке gamescom 2025 Суда признался: для разработчиков тяжело осознавать, что созданные ими игры становятся собственностью других компаний. Именно так произошло с приключением чирлидерши Джульетт, права на которое бывший издатель передал Dragami. По словам геймдизайнера, такие ситуации вызывают горечь, но важно уметь «закрыть глаза, помедитировать и двигаться дальше».

При этом ветеран не зацикливается на прошлом и активно работает над новыми идеями. Уже 26 сентября состоится премьера хоррор-слэшера Hotel Barcelona, а в 2026 году выйдет экшен Romeo is a Dead Man, где автор отказался от открытого мира ради визуального качества.

Suda51 ясно дал понять: потеря старых франшиз не остановит его карьеру — будущее он строит на собственных условиях.