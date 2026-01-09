Switch 2-версия Lollipop Chainsaw RePOP появится 26 марта

Компания Dragami Games официально подтвердила, что Lollipop Chainsaw RePOP Nintendo Switch 2 Edition выйдет 26 марта 2026 года. Релиз запланирован как в физическом, так и в цифровом формате, что ознаменует появление игры на новом оборудовании Nintendo после её выхода на оригинальной Switch. Предзаказы на физическое издание доступны с сегодняшнего дня, также планируется возможность обновления для игроков, уже владеющих версией для Nintendo Switch.

В Nintendo Switch 2 Edition представлены несколько технических улучшений, которые были недостижимы на оригинальной консоли Switch. Согласно анонсу, новая версия отличается заметными графическими улучшениями, а также значительно улучшенной частотой кадров. Эти изменения призваны обеспечить более плавный и отзывчивый игровой процесс, особенно во время интенсивных боевых сцен, где стабильность производительности имеет решающее значение для общего впечатления.

Первоначально выход версии для Nintendo Switch 2 был запланирован на конец 2025 года, но релиз был отложен для дальнейшей оптимизации. Окончательная дата 26 марта подтверждает, что издание будет выпущено с функциями, специально адаптированными для более нового оборудования. В дополнение к улучшению производительности, издание для Switch 2 включает в себя эксклюзивный для этого оборудования режим стрельбы, добавляющий уникальную игровую опцию, отсутствующую в предыдущих версиях.