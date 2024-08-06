В Европе и США Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на две недели раньше

Dragami Games перенесла дату выхода Lollipop Chainsaw RePOP с ранее запланированного 25 сентября на 12 сентября в Америке и Европе, объявила компания. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam.

Что касается Японии и остальной Азии, дата выхода Lollipop Chainsaw RePOP не изменилась. Она выйдет 26 сентября.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер оригинальной Lollipop Chainsaw (2012). RePOP — окончательная версия игры, которая оставляет историю неизменной, с упором на улучшение качества жизни и дополнительный игровой контент.