ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 321 оценка

В Европе и США Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на две недели раньше

monk70
Новости

Dragami Games перенесла дату выхода Lollipop Chainsaw RePOP с ранее запланированного 25 сентября на 12 сентября в Америке и Европе, объявила компания. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam.

Что касается Японии и остальной Азии, дата выхода Lollipop Chainsaw RePOP не изменилась. Она выйдет 26 сентября.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремастер оригинальной Lollipop Chainsaw (2012). RePOP — окончательная версия игры, которая оставляет историю неизменной, с упором на улучшение качества жизни и дополнительный игровой контент.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий