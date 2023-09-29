В Lollipop Chainsaw RePOP будет представлен костюм Джульетты без цензуры, утверждает продюсер ©

Йошими Ясуда, продюсер грядущего ремейка Lollipop Chainsaw RePOP, подтвердил в своем твиттере, что для главной героини, Джульет Старлинг, в игре будет доступен специальный костюм без цензуры.

Ясуда не стал вдаваться в подробности о том, из чего будет состоять этот костюм, но радует, что поклонники оригинальной игры не получат урезанную версию. Впрочем, говорить об этом пока рано, но все равно это обнадеживающая новость. К твиту Ясуды было приложено следующее изображение.

Ранее тема цензуры уже поднималась как одна из наиболее актуальных среди поклонников. Ясуда не стал ни подтверждать, ни опровергать, будет ли она введена, поскольку переговоры с владельцами платформ не проводились. Была использована конкретная формулировка, что переговоры будут вестись "для того, чтобы игра была максимально приближена к оригинальной версии".

Цель этого ремейка - быть верным оригиналу, но с более реалистичной графикой благодаря аппаратному обеспечению нового поколения. Его цель - сделать так, чтобы в игру можно было легко играть. Идеальным вариантом был бы ремастер, но из игры были удалены 16 лицензионных песен, которые были неотъемлемой частью игрового процесса, поэтому ремейк разрабатывается с намерением быть максимально приближенным к ремастеру. Кроме того, было подтверждено, что сюжет игры останется неизменным.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP запланирован на лето 2024 года.