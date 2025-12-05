ЧАТ ИГРЫ
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби, Юмор
7.8 526 оценок

В Lollipop Chainsaw RePOP добавят костюмы победителей конкурса на лучший дизайн наряда для Джульетты

Компания Dragami Games объявила, что в середине декабря добавит в Lollipop Chainsaw RePOP костюм "Милая Охотница на Зомби", созданный фанатами. Этот дизайн стал победителем конкурса дизайна костюмов для Lollipop Chainsaw RePOP, который проводился со 2 сентября по 27 октября 2025 года в честь первой годовщины ремастера.

В дальнейшем в игру также добавят и другие костюмы, удостоившиеся внимания жюри. Кроме того, до 18 декабря на Lollipop Chainsaw RePOP будет действовать скидка 40%.

Комментарии:  3
vertehwost

Оригинально...

нитгитлистер

ну такое... на любителя

ant 36436
В дальнейшем в игру также добавят и другие костюмы, удостоившиеся внимания жюри.

Судя по первому победителю, жюри - АЦстой )