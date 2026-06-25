В Lollipop Chainsaw RePOP появился новый костюм "Когяру" из конкурса дизайна

Dragami Games выпустила новый контент для Lollipop Chainsaw RePOP. В игре появился победитель конкурса костюмов - "Когяру", удостоенный специальной награды Dragami. Костюм выдержан в классическом японском стиле "Когяру": униформа в единой цветовой гамме школы Сан-Ромеро, с акцентом на расслабленный вид - особое внимание уделено юбке, галстуку и аксессуарам. У Джульетты теперь боковой хвост вместо фирменных двух хвостиков, а также полупрозрачная блузка, что придает образу свежий и дерзкий вид. Разработчики также выпустили небольшой тизер.

Lollipop Chainsaw RePOP - это обновленная версия культового слэшера 2012 года. Dragami Games активно поддерживает игру контентом после релиза, включая костюмы из фанатских конкурсов. Ранее компания сообщала о превышении отметки в 400 тысяч проданных копий.