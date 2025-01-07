В начале февраля в Lollipop Chainsaw RePOP вернется готический наряд Джульетты

Продюсер Lollipop Chainsaw RePOP Йошими Ясуда сообщил в Twitter/X, что в начале февраля в игру вернется костюм Goth Girl для Джульетты. Этот наряд был частью контента из предзаказа на оригинальную игру, который остался за бортом RePOP.

Хотя в сентябре прошлого года состоялся релиз Lollipop Chainsaw RePOP с 30 костюмами, многие фанаты жаловались, что часть нарядов DLC из оригинала так и не появилась. Однако сегодня продюсер игры подтвердил, что один из оригинальных DLC-костюмов, а именно наряд Goth Girl, появится в ремастере в начале февраля. О том, когда точно костюм снова станет частью игры и как его можно будет получить, не известно.

В оригинальной Lollipop Chainsaw от 2012 году, можно было получить различные бонусные костюмы из DLC/предзаказа для убивающей зомби чирлидерши Джульетты. Среди них были разные наряды, в том числе Джульетта в образе Эша Уильямса из "Зловещих мертвецов".

Кроме того, в новогоднем поздравлении Ясуда сообщил, что в этом году Lollipop Chainsaw RePOP получит новый режим «Кошмар». Судя по описанию, это будет динамичный режим на выживание, где сильной Джульетте предстоит сразиться с сильнейшими зомби.