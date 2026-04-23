Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
В новом обновлении для Lollipop Chainsaw RePOP Джульетта получит костюм суккуба

2BLaraSex 2BLaraSex

Японская студия Dragami Games представила победивший дизайн костюма из официального конкурса по созданию новых нарядов для главной героини Lollipop Chainsaw RePOP. Новый костюм называется "Суккуб Джульетта". Это смелый и соблазнительный образ демоницы-суккуба, который заметно отличается от классического школьного стиля героини. В коротком видео разработчики показали, как выглядит обновленный наряд в игре: ярко-розовый, провокационный и очень эффектный.

Обновление с новым костюмом, по сообщению разработчиков, выйдет уже скоро. Однако владельцам версии для Nintendo Switch придется немного подождать - апдейт для этой платформы появится только после релиза Nintendo Switch 2 Edition. Фанаты уже активно обсуждают новый костюм: многие называют его одним из самых сексуальных образов Джульетты за всю историю серии.

Hall_1920

лучше бы русский язык получила официальный

