Выход Lollipop Chainsaw RePOP для Switch 2 отложен до начала 2026 года

Компания Dragami Games объявила, что выход Lollipop Chainsaw RePOP для Nintendo Switch 2 перенесён с ноября 2025 года на начало 2026 года.

Изначально планировалось, что этот порт будет доступен только в цифровом формате, но благодаря сотрудничеству с несколькими издателями физические издания готовятся для нескольких регионов. Поэтому дата релиза была перенесена, чтобы совместить цифровые и физические версии.

Разработчик также подтвердил, что в версии для Switch 2 будет эксклюзивный режим стрельбы из пистолета, в котором Джульетта всегда будет вооружена своим бластером с бензопилой, и вид на неё будет представлен через плечо. Здесь она сражается с зомби только огнестрельным оружием, а на каждом уровне будут волны зомби.

В игре будут элементы рельсового шутера, где развитие персонажа происходит по заданному пути. Кроме того, будет поддерживаться управление мышью с помощью Joy-Con 2. Стоит отметить, что режим стрельбы из пистолета также будет разблокирован после завершения оригинального режима или режима RePOP.

Игроки могут рассчитывать на значительные улучшения в разрешении, частоте кадров и общем качестве графики. Также будет доступен Upgrade Pass с оригинальной версии для Switch.