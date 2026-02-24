Выход Lollipop Chainsaw RePOP для Switch 2 снова откладывается

Релиз культового зомби-слэшера на новой консоли Nintendo перенесен на неопределенный срок.

Компания Dragami Games объявила о переносе даты выхода версии Lollipop Chainsaw RePOP для Nintendo Switch 2, а также соответствующего пакета обновления (Upgrade Pack). Игра не выйдет 26 марта 2026 года, как планировалось ранее.

В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, разработчики объяснили свое решение необходимостью внесения «значительных обновлений». Причем работа ведется не только над версией для новой платфорки, но и над улучшением уже вышедшей версии для оригинальной Nintendo Switch.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP Nintendo Switch 2 Edition был запланирован на 26 марта 2026 года. Однако в связи с необходимостью внесения значительных обновлений не только в версию для Nintendo Switch 2, но и в уже выпущенную версию для Nintendo Switch, мы приняли сложное решение о переносе даты выхода. Мы искренне приносим извинения за неудобства всем фанатам, которые с нетерпением ждали эту игру. Мы объявим новую дату релиза, как только завершим все приготовления». - Прокоментировал разработчик