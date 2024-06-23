Запросы фанатов и истекшие лицензии на музыку привели к Lollipop Chainsaw RePOP

Dragami Games, которой руководит генеральный директор Ёсими Ясуда, заявила, что собирается сделать новую версию экшн-игры 2012 года Lollipop Chainsaw под названием Lollipop Chainsaw RePOP. Фанаты просили об этом, а лицензии на музыку, которые у них были раньше, больше не действительны.

После первого выпуска игры в 2012 году права на музыку остановили дальнейшую продажу оригинальной Lollipop Chainsaw. Фанаты игры действительно хотели увидеть ее возвращение, и это, наряду с предложениями от компаний в других странах сделать новую версию, заставило Dragami Games задуматься о том, чтобы вернуть игру самостоятельно. Обо всем этом говорится в интервью Gematsu.

RePOP будет нацелена на сегодняшнюю аудиторию, сохраняя при этом привлекательность оригинальной игры. Для этого создатели игры изменили принцип работы игры. Игроки заметят, что управление и камерf стали лучше, что делает игру более удобно. Кроме того, они сделали сложные части игры более справедливыми, чтобы сделать ее более плавной.

В ответ на еще одну часть отзывов, RePOP будет иметь комбо-приемы, доступные с самого начала. В оригинальной игре игрокам приходилось продвигаться, прежде чем получить эти способности. Разработчики считают, что это изменение сразу сделает игру более интересной.

Бои в Lollipop Chainsaw сосредоточены на использовании бензопилы и бензопильного бластера. RePOP улучшит оба. Разработчики добавили новую систему «Chain Hit Hunting», которая делает атаку бензопилой быстрее с каждым ударом, чтобы сделать использование оружия более интересным. Бензопильный бластер, в основном для дальних атак в первой игре, был изменен, чтобы стать лучшим выбором, добавив такие функции, как автоблокировка и непрерывный огонь.

В RePOP есть новая функция, где игроки могут использовать разные бензопилы, каждая из которых обладает особыми способностями, которые соответствуют забавному миру игры. Вместо использования музыки из первой игры, RePOP имеет свой собственный саундтрек, потому что использовать лицензионную музыку дорого. Ясуда соглашается, что старая музыка была хороша, но считает, что новая музыка, созданная нынешними артистами, так же хорошо соответствует атмосфере игры.

Хотя сюжет остается прежней, Ясуда предполагает, что франшизу может ждать нечто большее. Он говорит, что начал думать о том, что может произойти дальше в серии Lollipop Chainsaw.