Завтра в Lollipop Chainsaw RePOP добавят новый костюм для Джульетты "Die Hard Patriot"

Официальный аккаунт Dragami Games сообщил, что уже завтра в игру Lollipop Chainsaw RePOP добавят костюм одного из победителей конкурса дизайна костюмов - наряд под названием "Die Hard Patriot". Костюм выполнен в стиле американского флага: яркий бикини-топ и расстегнутые джинсовые шорты. Официальное описание гласит:

Наденьте супер-крутой наряд в цветах американского флага и покажите нежити, что такое настоящая свобода! Обновление выйдет ЗАВТРА - не пропустите!

Студия также опубликовала видео с демонстрацией нового костюма. Фанаты активно обсуждают возвращение "секси-стиля" и отсутствие цензуры - многие рады, что разработчики "не стесняются сексуальности".