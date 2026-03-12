ЧАТ ИГРЫ
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, От третьего лица, Зомби, Юмор
7.8 541 оценка

Завтра в Lollipop Chainsaw RePOP добавят новый костюм для Джульетты "Die Hard Patriot"

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт Dragami Games сообщил, что уже завтра в игру Lollipop Chainsaw RePOP добавят костюм одного из победителей конкурса дизайна костюмов - наряд под названием "Die Hard Patriot". Костюм выполнен в стиле американского флага: яркий бикини-топ и расстегнутые джинсовые шорты. Официальное описание гласит:

Наденьте супер-крутой наряд в цветах американского флага и покажите нежити, что такое настоящая свобода! Обновление выйдет ЗАВТРА - не пропустите!

Студия также опубликовала видео с демонстрацией нового костюма. Фанаты активно обсуждают возвращение "секси-стиля" и отсутствие цензуры - многие рады, что разработчики "не стесняются сексуальности".

21
9
Комментарии:  9
Neko-Aheron

Патриотичненько )

8
SOLUS5678

Секси костюм.

4
Alex Energy

Дети будут в восторге

4
sa1958

Лилина попа.

3
DreadfulLiam

В 2012 хотел очень в нее поиграть с тех пор как увидел в каком-то игровом журнале, на ПК вышла уже когда пубертат закончился и как-то лень 😁

2
