Разработчики Lone Apocalypse прояснили статус игры и поделились дорожной картой

Студия White Leaf, состоящая из двух разработчиков, опубликовала обращение к игрокам после выхода симулятора выживания Lone Apocalypse в раннем доступе. Команда поблагодарила сообщество за внимание и отзывы, а также решила прояснить текущее состояние проекта и поделиться планами на будущее, чтобы скорректировать ожидания игроков.

Разработчики отметили, что некоторые публикации в СМИ с заголовками вроде AAA-выживание в открытом мире за копейки непреднамеренно завысили ожидания от игры. Студия подчеркнула, что Lone Apocalypse — это небольшой проект о выживании в условиях ледяной пустоши, который не претендует на конкуренцию с крупными космическими RPG и в данный момент находится на ранней стадии разработки.

В настоящее время в игре доступен однопользовательский режим в открытом мире с базовыми механиками строительства, экстремальными погодными условиями и первой главой сюжета. Межзвездные путешествия и космические бои не являются частью проекта. Разработчики планируют выпускать патчи и хотфиксы каждые одну-две недели.

Команда представила дорожную карту дальнейшего развития. В ближайший месяц планируется добавить новый туториал, провести балансировку, улучшить дизайн уровней, обновить часть графики и расширить количество языковых локализаций. В среднесрочной перспективе (3–6 месяцев) в Lone Apocalypse появится полноценный сюжет, расширенные механики выживания и головоломок, большее разнообразие биомов и противников, а также режим песочницы. На долгосрочную перспективу (6–9 месяцев) запланировано добавление мультиплеера и поддержки Мастерской Steam.

Также студия отреагировала на отзывы игроков. Признав проблемы с локализацией из-за использования машинного перевода, команда обратилась к сообществу за помощью. Желающие поучаствовать в переводе игры могут связаться с разработчиками по электронной почте 2540469436@qq.com. Кроме того, будут исправлены технические недочеты, скорректирован баланс и в будущем появятся расширенные настройки. Следующее обновление ожидается в течение двух недель.