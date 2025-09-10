Сила дружбы против тумана одиночества: трейлер The Lonesome Guild раскрыл дату выхода

Студия Tiny Bull Studios представила новый трейлер своей экшен-RPG The Lonesome Guild, а также объявила дату релиза — игра выйдет 23 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series под издательством Don’t Nod.

Проект переносит игроков в мистический мир Этере, который постепенно поглощает зловещий туман одиночества. В центре истории — дух по имени Призрак, пробудившийся без воспоминаний. Чтобы остановить распространение тумана и восстановить баланс, ему предстоит собрать команду из шести совершенно разных героев. У каждого спутника будет собственная предыстория, характер и уникальные способности.

Главная идея The Lonesome Guild — сила дружбы. Развитие отношений между персонажами напрямую влияет на боевой потенциал команды: чем крепче узы, тем больше открывается способностей и совместных атак. Игрокам предстоит раскрывать истории новых друзей, помогать им преодолевать внутренние страхи и тем самым усиливать весь отряд.

Геймплей строится на бесшовном переключении между членами команды во время исследования и сражений. Тактические возможности расширяются за счёт комбинаций навыков, а сама боевая система предложит три уровня сложности. Особую роль играет сила Призрака, способная переломить ход боя.

Мир игры обещает быть живым и разнообразным. От древних руин до уютных лагерей у костра — каждая локация таит загадки, секреты и сокровища. Игроков ждут не только бои, но и головоломки, исследования и эмоциональные истории о дружбе и надежде.