Финал спустя 10 лет: The Long Dark завершила сюжет, но это не конец для поддержки проекта

Студия Hinterland Studio выпустила пятый и финальный эпизод сюжетного режима Wintermute для The Long Dark. Обновление под названием «The Light at the End of All Things» стало доступно 31 марта и завершило основную историю выживания в замерзшей Канаде.

Путь к этому моменту занял более десяти лет. Игра вышла в раннем доступе еще в 2014 году и быстро завоевала популярность благодаря атмосфере и хардкорному геймплею, однако долгое время оставалась без полноценного сюжета. С релизом версии 1.0 в 2017 году стартовал Wintermute, и теперь история наконец получила завершение.

Глава студии Рафаэль ван Лиероп назвал выход финального эпизода «концом долгого путешествия», но подчеркнул, что это не означает прекращение поддержки проекта. По его словам, команда продолжит развивать игру, параллельно работая над новыми проектами, включая Blackfrost.

Разработчики обещают поделиться подробностями о будущем The Long Dark уже в ближайшее время. Кроме того, с сегодняшнего дня игра доступна подписчикам Xbox Game Pass, что может привлечь новую аудиторию к завершенной истории.