Финальный эпизод The Long Dark выйдет 31 марта 2026 года: тизер раскрывает детали

Студия Hinterland опубликовала тизер пятого эпизода сюжетного режима Wintermute в игре The Long Dark. Финальная часть получила название The Light at The End of All Things («Свет в конце всего сущего») и выйдет 31 марта 2026 года — почти через девять лет после релиза первой главы истории.

В коротком ролике показаны различные заснеженные локации, а закадровый голос напоминает о необходимости находить убежище и запасаться припасами. Тизер создаёт напряжённую атмосферу выживания, присущую всей серии, и намекает на завершение эпической саги Wintermute.

Разработчики также продолжают работать над сиквелом под названием Blackfrost: The Long Dark 2. Активное производство нового проекта начнётся только после выхода финального эпизода, поскольку большая часть команды сосредоточена на завершении истории текущей игры. Релиз сиквела в раннем доступе ожидается не раньше 2026 года.

Финальный эпизод обещает стать ключевым событием для поклонников The Long Dark, завершив долгую и напряжённую сюжетную линию, и подготовить почву для нового этапа выживания в суровом мире Hinterland.