The Long Dark получила шестую часть дополнения Tales From The Far Territory под названием "Broken Silence"

Это последнее большое обновления для DLC Tales From The Far Territory.

Кастомизация убежищ (бесплатно для всех игроков)

Мы добавили для всех игроков обширную систему персонализации убежищ. Более 100 локаций в игре теперь можно изменять, перемещая или убирая мебель и декоративные элементы, создавая новые предметы с помощью верстака и инструментов для работы по дереву, а также собирая материалы и декоративные элементы по всему острову Большой Медведь и Дальним территориям. Это одно из крупнейших изменений в игре, которых команда когда-либо добивалась, и мы с нетерпением ждём, как игроки будут проявлять свою креативность и стремление к выживанию с помощью персонализированных локаций в убежищах. (Включает в себя множество новых предметов, ранее недоступных в игре!)

Обновление Пумы (только для владельцев дополнения TALES DLC)

Пума охотится и патрулирует свою территорию, в основном расположенную в скалистых или густо-лесистых районах на окраинах различных регионов. Наслаждайтесь ею издалека или рискуйте жизнью, пересекая её территорию. Чем чаще вы будете сталкиваться с ней, тем больше будет расширяться её территория, увеличивая ваши риски при путешествии и выживании. Пума — хитрый охотник, и лучше избегать встречи с ней, но если вы осмелитесь вторгнуться на её территорию, вам придётся бороться за выживание так, как вы ещё не сталкивались. Ищите знаки, слушайте, будьте мудры и осторожны!

Глобальное обновление дикой природы (бесплатно для всех игроков)

Изучите новые способы охоты и путешествий по миру, чтобы избегать диких животных или искать их. Все регионы, где появляются дикие животные, были обновлены. Ожидайте встречи с такими хищниками, как медведи, волки, а теперь и пумы, в новых и опасных местах. Найдите животных-жертв, таких как олени, кролики и рябчики, которые поселились в новых местах. Популяции диких животных были сбалансированы по всему игровому миру. Даже места появления лесных волков были обновлены, так что они не всегда появляются там, где раньше.

Полароид (только для владельцев дополнения TALES DLC)

Найдите Полароид, а также бумагу для печити фото(цветную, чёрно-белую или сепию). Делайте фотографии и добавляйте их в свой альбом, где вы можете делать пометки. Вставьте их в рамки и повесьте в своём убежище. Станьте фотографом дикой природы.

Торговец (только для владельцев дополнения TALES DLC)

Прислушивайтесь к звукам аварийных радиостанций по всему острову, которые оживают во время полярных сияний. Возможно, вы услышите неожиданный голос с лодки в море. Сазерленд был там с тех пор, как впервые появились огни в небе, и у него есть что рассказать. Но сначала вам нужно будет заслужить его доверие. Он будет торговать редкими предметами, которые находит на побережье, в обмен на то, что ему нужно на Большом Медвежьем острове. (Включает множество новых предметов, которых раньше не было в игре!)

Коробка для запекания мяса и соль (только для владельцев дополнения TALES)

Используйте инструменты для работы по дереву, чтобы сделать новую коробку для засолки мяса. Собирайте соль в пещерах или на побережье и сохраняйте мясо или рыбу впрок.

Достижения (дополнение TALES DLC и бесплатно для всех игроков)

Мы добавили достижения для TALES, в том числе некоторые разблокировки для функций, которые были бесплатно добавлены в базовую игру «Выживание», а также некоторые уникальные для TALES.

Полный список изменений.